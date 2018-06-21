رويترز: مقتل 7 من قوات شرق ليبيا فى تجدد القتال حول مرفأ رأس لانوف

قال مصدر عسكرى إن القتال تجدد حول مرفأ رأس لانوف، اليوم الخميس، بعدما أعلنت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وقال مسؤولون عسكريون ومسؤولو صحة إن الجيش الوطني الليبى فقد سبعة رجال على الأقل خلال القتال حول رأس لانوف وميناء السدرة المجاور.