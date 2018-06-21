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رويترز: مقتل 7 من قوات شرق ليبيا فى تجدد القتال حول مرفأ رأس لانوف

الخميس، 21 يونيو 2018 02:13 م
رويترز: مقتل 7 من قوات شرق ليبيا فى تجدد القتال حول مرفأ رأس لانوف الجيش الليبى - ارشيفية
رويترز
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قال مصدر عسكرى إن القتال تجدد حول مرفأ رأس لانوف، اليوم الخميس، بعدما أعلنت قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر سيطرتها الكاملة على المنطقة.

وقال مسؤولون عسكريون ومسؤولو صحة إن الجيش الوطني الليبى فقد سبعة رجال على الأقل خلال القتال حول رأس لانوف وميناء السدرة المجاور.

وفرضت قوات الجيش الوطنى الليبى سيطرتها الكاملة على منطقة الهلال النفطى بعد دحر الجماعات الإرهابية التى يقودها الإرهابى إبراهيم الجضران، وحررت قوات الجيش مينائى راس لانوف والسدرة وكبدت الإرهابيين خسائر فى الأرواح والعتاد وغنمت العديد من الآليات التابعة للجماعات الإرهابية.

وقال العميد أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من ليبيا، اليوم الخميس، إن سلاح الجو الليبى يلاحق الجماعات الإرهابية بضربات جوية مركزة فى منطقة الهلال النفطى.


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