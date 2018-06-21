رضا حجازى: خُمس طلاب الثانوية أخذوا الدرجة النهائية فى اللغات الأجنبية الثانية

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن "خُمس" طلاب الثانوية العامة حصلوا على الدرجة النهائية فى اللغات الأجنبية الثانية.

وأكد حجازى، خلال مؤتمر صحفى، حصول عدد 222 ألف و582 على شريحة من 90% : 100%، وذلك بنسبة 41.6%، وحصول عدد 89 و841 طالب على الشريحة من 80% : 90%، بنسبة 16.7%، وحصول عدد 51 ألف 677 طالب على الشريحة من 70% : 80%، بنسبة 9.6%.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن الأحد المقبل، سيؤدى عدد 245 ألف و386 طالب بالشعبة الأدبية، الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع، بينما يؤدى طلاب الشعبة العلمية "علوم" امتحان مادة الأحياء، بإجمالى 249 و608 ألف، كما سيؤدى طلاب الشعبة العلمية "رياضيات" الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالى عدد طلاب 108 ألف 838 طالب وطالبة.