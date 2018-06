رانيا المشاط لـCNN: استفدنا من كأس العالم فى الدعاية لمصر سياحيا واستثماريا (فيديو)

كتبت ميرفت رشاد

أجرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، حوارا مع شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية، كشفت من خلاله عن خطة الوزارة المستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، والترويج للمقصد السياحى المصرى، من خلال استغلال المحافل الدولية، هذا إلى جانب حديثها عن المشاركة المصرية بمونديال روسيا 2018.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط فى حوارها: "نرغب البدء فى استهداف أجيال جديدة تبحث عن الأصالة والإبداع بالإضافة لاختبار أشياء جديدة لن يكونوا قادرين على تجربتها فى أماكن أخرى سوى التى لدينا".

وأضافت وزيرة السياحة: "أنا أشعر بالحزن تمامًا مثل كل المصريين أننا لم نتمكن من التقدم أكثر من ذلك فى كأس العالم، لكنى متأكدة أن الفراعنة قدموا أفضل ما لديهم فى المباريات التى شاركوا فيها، كما أنهم قدموا للجميع مباراة جيدة جدا الأسبوع الماضى مع فريق أوروجواى، ومثّلوا بلادهم بشكل جيد جدا".

وتابعت: "مجرد أن نصبح أحد رعاة كأس العالم، فهذا يأتى كنوع من الدعم الذى حاولنا تقديمه لمنتخبنا الذى تمكن من الوصول لكأس العالم بعد غياب دام لمدة 28 عاما، هذا بالإضافة للدعاية لمصر كمقصد سياحى واستثمارى أمام كل المتواجدين والمشاركين فى المسابقة العالمية لكرة القدم، كما نحاول استثمار كل الطرق التكنولوجية فى سبيل ذلك".

وأشارت: "لا نريد السياح القادمين فقط أن يزوروا مصر ومواقعها السياحية، ولكن أن يعيشوا التجربة المصرية الحقيقية خلال وجودهم هناك، وهو ما قمنا به بالفعل خلال وجودنا فى روسيا، فقمنا بإنشاء منطقة مخصصة للمشجعين المصريين، حيث نريد الأشخاص من حول العالم أن يستمعوا لموسيقانا ويتعرفوا على ثقافتنا ويتذوقوا أنواع الطعام المصرى المختلفة ويتعرفوا بشكل حقيقى على ما يمكن لبلدنا أن تقدمة لهم، بالإضافة لذلك نحن لدينا مسابقة حيث يمكنك الفوز بقضاء عطلة مجانية فى مصر، المسابقة بعنوان "شجع كأنك مصرى- Cheer like an Egyptian" وهو اسم مستوحى من الأغنية القديمة "سِر وكأنك مصرى - Walk Like an Egyptian".

وباستخدام هذا الشعار "شجع كأنك مصري- Cheer like an Egyptian"، يمكن للأشخاص وضع عدد من الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الخاصة بهم (فيسبوك - تويتر - انستجرام). ومن سيحصلون على نسب إعجاب أكثر سيكون لديهم الفرصة للقدوم إلى مصر فى رحلة خيالية ومجانية للاستمتاع بها، تتيح هذه المسابقة الفرصة لـ60 شخص محظوظ يمكنهم الفوز بها.



محمد صلاح

واختتمت رانيا المشاط حديثها المقتضب: "شاهدنا جميعا محمد صلاح وشجعه جميع المتواجدين فى المباراة، كانت إصابته صدمة حقيقية ليس فقط بالنسبة له ولكن لكل المصريين الذين كانوا يشاهدونه، نحن نتمنى له النجاح باستمرار، وهناك دائمًا الكثير من الفرص لكى نلتقى وأؤكد له أننا جميعًا نسانده، وفى انتظار المباريات القادمة".