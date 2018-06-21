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الخميس، 21 يونيو 2018 01:01 م
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رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين

الخميس، 21 يونيو 2018 10:59 ص
رئيس كوريا الجنوبية يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين رئيس كوريا الجنوبية مون جاى-إن
سول (أ ش أ)
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غادر رئيس كوريا الجنوبية "مون جاى-إن" اليوم الخميس، بلاده متوجها إلى روسيا فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وذلك لإجراء محادثات مع نظيره الروسى "فلاديمير بوتين".

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بى إس) أنه من المتوقع أن يناقش مون خلال اجتماعه مع بوتين قضية نزع السلاح النووى الكورى الشمالى وأيضا التعاون الاقتصادى الثلاثى بين الكوريتين وروسيا، كما من المحتمل أن يطالب مون بدعم موسكو للمشاريع المشتركة لربط خطوط السكك الحديدية وأنابيب الغاز وشبكة الكهرباء بين الكوريتين وروسيا.

وأضافت الشبكة أن رئيس كوريا الجنوبية سيلقى فى وقت لاحق اليوم خطابا أمام مجلس النواب الروسى (الدوما) كما سيلتقى مع رئيس الوزراء الروسى "ديمترى ميدفيديف"، مشيرة إلى أن مون سيتوجه غدا الجمعة إلى مدينة "روستوف-نا-دونو" الواقعة جنوب غربى البلاد لمشاهدة مباراة كرة القدم بين منتخبى كوريا الجنوبية والمكسيك والمقررة بعد غد السبت.

 


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