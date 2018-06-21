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رئيس الوزراء يهدى درع تكريم لوزير الصحة السابق بحضور الوزيرة الحالية

الخميس، 21 يونيو 2018 03:13 م
رئيس الوزراء يهدى درع تكريم لوزير الصحة السابق بحضور الوزيرة الحالية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أهدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، درع تكريم للدكتور أحمد عماد، وزير الصحة السابق، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: تشرفت بزمالة الدكتور أحمد عماد فى الحكومة السابقة، وستستمر علاقتنا الطيبة، وصداقتنا، مشيراً إلى أن هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن يكون هناك تكريم وتوجيه للشكر، وتسليم وتسلم للمسئولية بين الوزراء السابقين والحاليين، لإرساء مبدأ العمل المؤسسي، فنحن نبنى على ما أرساه السابقون وكلنا يخدم الوطن.

 

وشهد الاجتماع مناقشة الأولويات، والملفات المهمة بوزارة الصحة بين رئيس مجلس الوزراء، والوزيرين.

 

وقالت الدكتورة هالة زايد: اتصلت بالدكتور احمد عماد وشكرته على ما أنجزه فى الفترة السابقة، حيث أرسى بنية تحتية تشريعية قوية فى هذا القطاع، وعمل فى ظروف وتحديات صعبة، على ملفات مهمة، وتم الإنجاز فيها، وسنستفيد بخبرة الوزير فى عدد من الملفات المهمة.

 

وعبر الدكتور أحمد عماد عن شكره لرئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى سعادته بهذا التكريم، واستعداده التام للتعاون فى أى وقت مع وزيرة الصحة، قائلا: مستعد لخدمة الوزارة، والبلد، هذا دورنا، وما أنجزناه فى الفترة السابقة من ملفات شائكة كان لخدمة بلدنا وأبنائه.


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