رئيس الوزراء يشهد مراسم تسليم وتسلم مهام عمل وزير الطيران الجديد

كتبت هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير الإسكان، منذ قليل شريف فتحى، وزير الطيران السابق بحضور الفريق يونس المصرى، فى تقليد يتضمن تسليم وتسلم الوزراء الجدد من الوزراء السابقين.

وحرص رئيس الوزراء عقب انتهاء اللقاء علي توديع وزير الطيران السابق بنفسه حتى سلم مجلس الوزراء.

وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم الخميس، طارق عامر، محافظ البنك المركزى لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالسياسات النقدية وإجراءات الإصلاح الإقتصادي ، كما التقى كلا من محمد معيط، وزير المالية والفريق يونس المصرى، وزير الطيران.