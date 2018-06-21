رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروعات المرافق باجتماع مع مسئولى "الإسكان"

كتب أحمد حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة تنفيذ مشروعات المرافق، والطرق، والبنية الأساسية، التى تتولى تنفيذها وزارة الإسكان، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق، ومسئولى قطاع المرافق بالوزارة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن فريق المتابعة الفنية بالوزارة، يقدم تقارير دورية عن الموقف التنفيذى لكل المشروعات، وأنه يتابعها بنفسه، قائلا "سندفع لإنجاز كل المشروعات فى توقيتاتها المحددة، وأى مشكلة سنعمل على حلها".

كما تابع الوزير الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها بالمنطقة السابعة بـ"ابنى بيتك"، بمدينة 6 أكتوبر، مكلفا بتكثيف العمل فى أعمال الطرق، وعرض الموقف التنفيذى أسبوعيا لحين الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية للمنطقة.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوى أنه تم أيضا خلال الاجتماع متابعة موقف أراضى مشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث تم تسليم 2406 قطع حتى الآن للحاجزين بالمشروع، وأكد وزير الإسكان ضرورة متابعة تنفيذ الطرق والمرافق بباقى أراضى المشروع بالمدينة، وسرعة الانتهاء منها، وتسليمها للحاجزين.

وأضافت نائب وزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق: تم تسليم 40 قطعة بمشروع "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر، وبدأ الحاجزون يتوافدون على جهاز المدينة للاستلام، وكلف الوزير بتوجيه إنذارات لمن يتخلف عن تسلم القطعة المخصصة له بالمشروع بأى مدينة، ومن يتخلف يتم تطبيق اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليه، وشروط الحجز.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى يتم تنفيذها بمحافظة الجيزة، ومنها مشروع محطة مياه منشأة القناطر، والذى يتم الانتهاء منه حاليا، ومشروع محطة مياه الحوامدية، وستبدأ تجارب التشغيل به فى 30 يونيو الجارى، كما تابع الوزير الموقف التنفيذى لمحطات مياه أوسيم، وجزيرة الدهب وأطفيح، والتى يتم العمل بها، وتخدم سكان محافظة الجيزة.

وتابع وزير الإسكان أيضاً بعض شكاوى الصرف الصحى الواردة للوزارة عن طريق أعضاء مجلس النواب، وبعض وسائل الإعلام، والمواطنين، والتى قام فريق من المكتب الفنى بالوزارة بمعاينتها على الطبيعة، وكلف الوزير بسرعة حل هذه المشكلات.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات، ومنها مشروع محور 30 يونيو، ومشروع محور شبين الكوم / طملاى، ومشروع نفق النهضة بالجيزة، ومشروعات مرافق تجمع الهضبة بمدينة غرب أسيوط " ناصر".​