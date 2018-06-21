دواوين الوزارات × 24 ساعة..التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات

إعداد محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

التضامن: بدء تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات اليوم

وزارة التموين:

صور.. رئيس "حماية المستهلك" يواصل جولاته المفاجئة بتفقد سوق الجملة بأكتوبر

وزارة التربية والتعليم:

تقرير للتعليم يكشف غش جماعى بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالجيزة

التعليم: طالب إعدادى أدى امتحان آخر بالثانوية العامة فى المنيا وجارى التحقيق

وزارة الصحة:

الصحة: زيادة ضخ وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات المتنقلة لتوفير الخدمات للسيدات

الصحة:صرف العلاج لـ26 ألف مريض ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى

وزارة الإسكان:

الإسكان: سحب 6506 كراسات شروط حجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع سكن مصر

وزارة الزراعة:

"الزراعة" برامج مكثفة لاستنباط أصناف جديدة من قصب السكر لزيادة الإنتاج

وزارة النقل:

تصادم قطار ركاب بـ"تروسيكل" محمل بأنابيب غاز بين البدرشين والمرازيق دون إصابات

المترو يغلق محطة المرج الجديدة 5 أشهر بدءا من 3 يوليو لازدواج المسافة

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يعلن النتائج النهائية للانتخابات العمالية بـ27 نقابة عامة