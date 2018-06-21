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دفاع إستونيا: طائرة روسية اخترقت مجالنا الجوى

الخميس، 21 يونيو 2018 03:06 م
دفاع إستونيا: طائرة روسية اخترقت مجالنا الجوى طائرة روسية ـ صورة أرشيفية
تالين (أ ش أ)
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أعلن الجيش فى إستونيا اليوم الخميس، أن طائرة حكومية روسية انتهكت المجال الجوى الإستونى قرب جزيرة فيندالو بخليج فنلندا، فى حادث هو الثانى من نوعه خلال العام الجارى.

وأضافت إستونيا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - أن طائرة من طراز (توبوليف 154M) تابعة لوزارة الداخلية الروسية قضت قرابة دقيقة فى المجال الجوى الإستونى أمس الأربعاء، لافتة إلى أن جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها كان يعمل ولكنها لم تتواصل مع خدمة الملاحة الجوية فى استونيا.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية فى استونيا إنها أخطرت السفير الروسى فى البلاد وأرسلت له مذكرة بشأن الحادث.

ويعد هذا الاختراق الروسى الثانى هذا العام، بالإضافة إلى حادثى اختراق آخرين العام الماضى وسبعة فى عام 2016.

 


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