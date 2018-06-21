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حيدر العبادى وإياد علاوى يبحثان سبل حماية العملية الديمقراطية بالعراق

الخميس، 21 يونيو 2018 05:16 ص
حيدر العبادى وإياد علاوى يبحثان سبل حماية العملية الديمقراطية بالعراق حيدر العبادى رئيس الوزراء العراقى
بغداد أ ش أ
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بحث رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى ونائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الأربعاء، اللقاء عال المستوى بين قادة الكتل السياسية والتحضيرات بشأنه.

وقال مكتب العبادى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى استقبل اليوم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي"، موضحًا أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية ومبادرة العبادى للقاء عال المستوى بين قادة الكتل السياسية والتحضيرات بشأنه من خلال اللجنة التحضيرية لوضع أسس أى اتفاق لبرنامج الدولة المقبل".

وأضاف المكتب أنه "تم مناقشة حماية العملية الديمقراطية والسياسية وضمان سيرهما بشكل سليم، وسبل حماية العملية الانتخابية من التزوير والتلاعب والحفاظ على المنجزات التى تحققت وتعزيزها بالبناء والإعمار وبمستقبل أفضل للعراقيين".

يذكر أن العبادى دعا، فى وقت سابق، قادة الكتل السياسية إلى عقد اجتماع على مستوى عال، لمناقشة تشكيل الحكومة المقبلة، حيث لاقت هذه الدعوة تأييدًا من قبل عدد من السياسيين ورؤساء الكتل.

 


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إياد علاوى

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