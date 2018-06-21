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الخميس، 21 يونيو 2018 03:41 م
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حملة أمنية تضبط 13 ونصف كيلو بانجو وكيلو حشيش و2392 قرص مخدر خلال 24 ساعة

الخميس، 21 يونيو 2018 02:12 م
حملة أمنية تضبط 13 ونصف كيلو بانجو وكيلو حشيش و2392 قرص مخدر خلال 24 ساعة حملة أمنية -أرشيفية
تامر البطريقي
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قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط "71" قضية مخدرات، تضمنت 13,500 كيلو جرام مخدر البانجو، و97 شجيرة لمخدر البانجو، و 1,365 كيلو جرام  حشيش  449 جرام هيروين،  655 جرام استروكس،  160 جرام فودو، 2392 قرص مخدر".

يأتى ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

كما تم ضبط مطلوبين فى قضايا متنوعة، منهم 51 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، و5 متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وضبط "321" دراجة نارية مخالفة، وإعادة " 2 سيارة ، دراجة نارية" مُبلغ بسرقتهم، وتنفيذ "41564" حكم قضائى متنوع "195 حكم جنائى، 12780 حكم حبس جزئى،  2610" حكم حبس مستأنف ،19861 حكم غرامة، 6118 حكم مخالفة".


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