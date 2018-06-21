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حزب الحركة الوطنية يعلن انضمامه لائتلاف التحالف السياسى المصرى

الخميس، 21 يونيو 2018 09:41 م
حزب الحركة الوطنية يعلن انضمامه لائتلاف التحالف السياسى المصرى اللواء رؤوف السيد وتيسير مطر رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر
كتب كامل كامل
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أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية، انضمامة لائتلاف التحالف السياسى المصرى، الذي يضم فى عضويته عدد من الأحزاب السياسية وعقد قيادات الحركة الوطنية، اجتماعاً مع المهندس تيسير مطر رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر وعضو المجلس الرئاسى للتحالف السياسى المصرى.
 
حضر الاجتماع اللواء رؤوف السيد على، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، والدكتور أحمد الضبع، الأمين العام للحزب، والنائب عبدالإله عبد الحميد أمين عام القاهرة، وهشام الهرم، الأمين العام المساعد.
 
وأكد اللواء رؤوف السيد على:" هدفنا توحيد الصف الوطنى وممارسة العمل السياسي فى إطار جمعى نسعى من ورائه إلى خدمة الدولة ودعم مؤسساتها"، مشدداً على أن المرحلة تتطلب توحيد الجهود ولَم شتات الأحزاب فى كيان واحد من خلال ائتلاف متجانس فى الأفكار والرؤى، خاصة أن الجميع متفق على أرضية وطنية واحدة هدفها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطة الإصلاح السياسى والاقتصاد ودعم مؤسسات الدوله من الجيش والشرطة في حربهم ضد الاٍرهاب .
 
من جانبه، رحب تيسير مطر، رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر، والقيادى بالتحالف المصرى، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع" بانضمام حزب الحركة الوطنية للتحالف، مؤكدا أنه إضافة كبيرة ستعطى للتحالف المصرى السياسى ثقل، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سشتهد عددا كبيرا من المفاجآت التى تسعى لها أحزاب التحالف.
 
يُذكر أن التحالف المصرى يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية، منها: "الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، والحزب الاجتماعى الحر برئاسة عصمت الميرغنى، وحزب شباب مصر برئاسة أحمد عبد الهادى، وحزب الحق المصرى برئاسة نيرمين عبد الرحمن، والحزب الاتحادى الديمقراطى برئاسة حسن ترك، وحزب صوت مصر برئاسة نصر سليمان، وحزب البداية برئاسة محمود حسام، وحزب المستقلين الجدد برئاسة هشام عنانى، والحزب العربى للعدل والمساواة برئاسة على فريج، وحزب المواطن برئاسة جمال التهامى، وحزب الغد المصرى الجديد برئاسة جيهان الشريف، وحزب نهضة مصر برئاسة أحمد أبو النصر، وأحزاب: العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والنصر، والأحرار، وحراس الثورة، والسلام الاجتماعى، والخضر المصرى".
 
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الحركة الوطنية

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التحالف السياسي المصري

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حزب الدستورى الاجتماعى الحر




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