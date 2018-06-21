video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 05:30 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حريق فى خزان زيت التزييت بالوحدة البخارية الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين

الخميس، 21 يونيو 2018 03:45 م
حريق فى خزان زيت التزييت بالوحدة البخارية الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

قالت وزارة الكهرباء إنه أثناء العمل على صيانة فلاتر الزيت الموجودة أعلى خزان التزييت بالوحدة الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين نشب حريق حول الخزان أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة داخل عنبر التربينات وتم تشغيل أنظمة الإطفاء والحريق الاتوماتيكية وتم استدعاء مطافى خارجية للمساعدة في السيطرة على الحريق وتمت السيطرة التامة على الموقف وأدى ذلك إلى خروج الوحدة الثانية من الخدمة وحدوث حالات اختناق وإصابات بفريق عمل الصيانة والتشغيل على الوحدة ووفاة أحد العاملين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتم القيام بالإجراءات اللازمة للكشف على مكان الحريق والمهمات المحيطة بها للوقوف على أسباب الحريق وتجهيز الوحدة الثانية لدخولها الخدمة.

الجدير بالذكر أن هذه المحطة تتكون من 2 وحدة بخارية قدرة الوحدة 350 ميجاوات بإجمالى 700 ميجاوات.

ويتابع الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف عن كثب وإصدر تعليمات مشددة للوقوف على أسباب الحريق ومتابعة حالة المصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحالة الوفاة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكهرباء: تحصيل المتأخرات حتى يونيو 2018 بالأسعار القديمة

حريق

خزان زيت

الوحدة البخارية

توليد كهرباء




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة