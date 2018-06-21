حريق فى خزان زيت التزييت بالوحدة البخارية الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين

كتبت رحمة رمضان

قالت وزارة الكهرباء إنه أثناء العمل على صيانة فلاتر الزيت الموجودة أعلى خزان التزييت بالوحدة الثانية بمحطة توليد كهرباء التبين نشب حريق حول الخزان أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة داخل عنبر التربينات وتم تشغيل أنظمة الإطفاء والحريق الاتوماتيكية وتم استدعاء مطافى خارجية للمساعدة في السيطرة على الحريق وتمت السيطرة التامة على الموقف وأدى ذلك إلى خروج الوحدة الثانية من الخدمة وحدوث حالات اختناق وإصابات بفريق عمل الصيانة والتشغيل على الوحدة ووفاة أحد العاملين وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج وتم القيام بالإجراءات اللازمة للكشف على مكان الحريق والمهمات المحيطة بها للوقوف على أسباب الحريق وتجهيز الوحدة الثانية لدخولها الخدمة.

الجدير بالذكر أن هذه المحطة تتكون من 2 وحدة بخارية قدرة الوحدة 350 ميجاوات بإجمالى 700 ميجاوات.

ويتابع الدكتور شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف عن كثب وإصدر تعليمات مشددة للوقوف على أسباب الحريق ومتابعة حالة المصابين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحالة الوفاة.