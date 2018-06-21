حركة نزوح واسعة من ريف درعا السورى باتجاه الحدود الأردنية

دمشق (أ ش أ)

ذكرت مصادر سورية أن ريف درعا الشرقى شهد حركة نزوح واسعة باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية.

وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، إن بلدات ناحتة ومدينة بصر الحرير فى ريف درعا الشرقي، المتاخمة لريف السويداء، شهدت حركة نزوح غير مسبوقة باتجاه قرى وبلدات ريف محافظة درعا الجنوبى القريب من الحدود الأردنية لأول مرة منذ سنوات.

وأضافت أنه تم تسجيل خروج غالبية السكان من منازلهم، نتيجة تعرض البلدات لقصف مدفعى وصاروخي.

من جانبها، أكدت المجالس المحلية امتلاء غالبية المدارس والمنازل بالعائلات النازحة، حيث غادرت نحو 300 عائلة من مدينة الحراك باتجاه الحدود الأردنية والقرى الحدودية.

ولفتت إلى أن القصف طال بلدات كفر شمس، والحارة، وجاسم، ونبع الصخر، وعقربا، وكفر ناسج.