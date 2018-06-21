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حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل عجوز فى منطقة حدائق القبة

الخميس، 21 يونيو 2018 03:07 م
حبس شاب 4 أيام بتهمة قتل عجوز فى منطقة حدائق القبة حبس _ أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل عجوز بسبب ممارسة العلاقة المحرمة في منطقة حدائق القبة.

 

وأمرت النيابة العامة بتشريح جثمان المجني عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغًا من الأهالى يفيد بمقتل عجوز داخل مسكنه وتعفن جثمانه منذ يومين، وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين صحة البلاغ ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المتهم «م . أ»، 24 عامًا، وراء ارتكاب الواقعة ، وذلك لخلافهم على ممارسة الشذوذ .

 

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى امرت بما سبق.


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