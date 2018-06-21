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حبس تشكيل عصابى بتهمة خطف طفلين لابتزاز أسرتهما بالتنقيب عن الآثار فى منزلهم

الخميس، 21 يونيو 2018 11:52 ص
حبس تشكيل عصابى بتهمة خطف طفلين لابتزاز أسرتهما بالتنقيب عن الآثار فى منزلهم التنقيب عن الاثار-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين عبدالشافي المحامي العام الأول للنيابات، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بخطف طفلين وإخفائهما داخل عقار بمنطقة المقطم، وابتزاز أسرتيهما لترك منزلهما في البحيرة، للتنقيب عن الآثار.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهمين لبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

كان قسم شرطة المقطم تلقى بلاغًا من أهالي المقطم بسماعهم صرخات استغاثة من طفلين تصدر من أحد العقارات بلهجة غير معتادة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من رجال مباحث المقطم، وكشفت قيام 3 متهمين باختطاف المجني عليهما "محمد.أ" 5 سنوات و"سيد.ع" 6 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

واعترف المتهمون في التحقيقات أنهم تعرفوا على دجال –هارب- أخبرهم بأن منزل أسرة الطفلين به آثار، فقرروا التنقيب اسفله واستخراج القطع الأثرية لكن مالكي العقار رفضوا إخلاءه فقرروا خطف الطفلين وابتزاز أهليتهما ليغادروا المنزل.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين ترصدوا المجني عليهما، وأعطوهما "عصير مخدر" ووضعوهما في توك توك، ومنه إلى سيارة إلى شقة بالمقطم استأجرها أحدهم وساوموا الأسرة على ترك المنزل مقابل إرجاع الطفلين، حتى تم ضبطهم.

وبالتوصل مع مباحث البحيرة، تم إعادة الطفلين إلى أهليتهما، اللذان حررا محضرا سابقًا باختطافهما أول أيام العيد.


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