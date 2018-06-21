video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:04 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

جوتيريس يحث أمريكا على التفكير فى قرار انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

الخميس، 21 يونيو 2018 05:46 م
جوتيريس يحث أمريكا على التفكير فى قرار انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الأمين العام للأمم االمتحدة أنطونيو جوتيرس
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التفكير فى قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة .

وقال جوتيريس للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو " بالطبع نفضل أن تظل أمريكا داخل مجلس حقوق الإنسان"، معربا عن اعتقاده بأن هيكل حقوق الإنسان هو أداة رئيسية فى الوقت الحالى لحماية والترويج لحقوق الإنسان حول العالم، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

ومن جانبه، أعرب لافروف عن رغبته فى ألا يكون القرار الأمريكى نهائيا وأن تكون الولايات المتحدة راغبة فى تجديد التازمها مع مجلس حقوق الإنسان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جوتيريس: يمكن أن نلعب دورا فى عملية التحقق بمحادثات كوريا حال دعوتنا لذلك

أنطونيو جوتيريس: رئيس أمريكا وزعيم كوريا الشمالية يعملان سويًا لإنجاح القمة

جوتيريس

امريكا

حقوق الانسان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة