جوتيريس يحث أمريكا على التفكير فى قرار انسحابها من مجلس حقوق الإنسان

موسكو (أ ش أ)

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس اليوم الخميس، الولايات المتحدة الأمريكية على إعادة التفكير فى قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة .

وقال جوتيريس للصحفيين عقب لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى موسكو " بالطبع نفضل أن تظل أمريكا داخل مجلس حقوق الإنسان"، معربا عن اعتقاده بأن هيكل حقوق الإنسان هو أداة رئيسية فى الوقت الحالى لحماية والترويج لحقوق الإنسان حول العالم، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية.

ومن جانبه، أعرب لافروف عن رغبته فى ألا يكون القرار الأمريكى نهائيا وأن تكون الولايات المتحدة راغبة فى تجديد التازمها مع مجلس حقوق الإنسان.