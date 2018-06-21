جامعة عين شمس تشارك بوفد طلابى فى معسكر الابتكار وريادة الأعمال بالصين

تشارك جامعة عين شمس بوفد مكون من 13 طالبا من كليات الطب، طب الأسنان، العلوم، الهندسة، التجارة والألسن، بمعسكر الابتكار وريادة الأعمال بجامعة ساوث ويست الصينية بالصين.

وقالت الدكتورة إسراء عبد السيد، مدير مكتب التعاون الدولى بالجامعة، فى بيان للجامعة، إن ذلك يأتى بالتعاون مع العديد من إدارات الجامعة ممثلة فى مكتب رئيس الجامعة، مكتب العلاقات الدولية، مركز تطوير المشروعات ، الادارة العامة للعلاقات العامة والإعلام و ادارة التربية العسكرية.

وأشار الدكتور شريف قطب مدير مركز تطوير المشروعات بالجامعة إلى أن الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة دعم الوفد الطلابي معنويا واداريا كما اثني علي روح الفريق بين الطلاب وادارات الجامعة المعنية بإعداد الوفد.