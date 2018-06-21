"جامعة الأزهر" تنعى الشيخ معوض عوض إبراهيم أكبر معمّر أزهرى

نعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، العالم الشيخ معوض عوض إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف وأكبر معمر أزهرى، والذي وافته المنيية أمس الأربعاء عن عمر يناهز 106 أعوام.

وقالت الجامعة في بيان لها إن الفقيد الراحل قدم الكثير من جهده ووقته في سبيل خدمة العلم واهله وكان خير مثال للعالم والفقيه الأزهري، كما تلقى العلم على يديه العديد من الطلاب والباحثين.

كما تقدمت الجامعة بخالص العزاء لتلاميذ الفقيد ولكل أبناء الأزهر فى مختلف دول العالم، كما تتقدم ببالغ المواساة لأسرة الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.