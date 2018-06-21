video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 03:47 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

"تموين الجيزة" تحرر 124 محضرا فى حملات مكبرة على مستودعات البوتجاز

الخميس، 21 يونيو 2018 02:25 م
"تموين الجيزة" تحرر 124 محضرا فى حملات مكبرة على مستودعات البوتجاز أسطوانات بوتاجاز - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه المديرية كثفت من حملاتها خلال الفترة الحالية بعد زيادة أسعار البوتجاز، لضبط التسعيرة الجديدة وإلزام بائعى الاسطونات بالبيع بالتسعيرة الجديدة دون المغالاة على المواطنين، خاصة فى المناطق البعيدة والمحرومة من الغاز الطبيعى.
 
وأضاف مدير تموين الجيزة فى تصريحات خاصة، أنه تم تحرير 55 محضرا لمستودعات البوتجاز، منهم 32 محضرا بسبب البيع بأزيد من التسعيرة المعلنة والتى لا تتجاوز 55 جنيها للاسطوانه شاملة تكاليف النقل للمواطنين.
 
وأوضح كامل أن المديرية تمكنت من تحرير 124 محضرا متنوعة ما بين محاضر لبدالين التموين، والمجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود.
 
وأشار هشام كامل إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمحطات الوقود لعدم إعلانها عن السعر الجديد للوقود بعد رفع سعره، مؤكدًا أن المديرية تحرص على حماية المواطنين من الاستغلال من خلال تكثيف حملاتها على الأسواق بشكل عام.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تموين الجيزة": 119358 طن قمح تم استلامها بالصوامع منذ بدء الحصاد حتى اليوم

التموين

تموين الجيزة

الغاز

البوتجاز

اخبار الجيزة

محطات الوقود

اسعار البوتجاز




لا تفوتك
106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

106 آلاف و583 طالبا بالثانوية حصلوا على الدرجات النهائية باللغة الأجنبية الثانية

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة بمعظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

الداخلية تنتصر على صفحات الغش.. مباحث الإنترنت تسيطر على "شاومينج" بـ"فيس بوك" و"okmmo" بـ"واتس آب".. ضبط أدمن صفحات تسريب أسئلة الامتحانات.. وتحذيرات لأولياء الأمور من التعامل معهم

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

البيان 24 للقوات المسلحة.. بطولات جديدة ومتواصلة للعملية سيناء 2018.. القضاء على 32 تكفيريا.. اكتشاف وتدمير 272 مخزنا ووكرا عثر بداخلها على معدات تصوير خاصة بالعناصر الإرهابية.. وضبط 1099 متسللا.. فيديو وصور

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

كوبر يدرس منح الفرصة لشيكابالا والمحمدى أمام السعودية

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

"صور مفبركة" وراء اتهام الفنانين بالتسبب فى سقوط الفراعنة بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة