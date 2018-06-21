"تموين الجيزة" تحرر 124 محضرا فى حملات مكبرة على مستودعات البوتجاز

أكد هشام كامل، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه المديرية كثفت من حملاتها خلال الفترة الحالية بعد زيادة أسعار البوتجاز، لضبط التسعيرة الجديدة وإلزام بائعى الاسطونات بالبيع بالتسعيرة الجديدة دون المغالاة على المواطنين، خاصة فى المناطق البعيدة والمحرومة من الغاز الطبيعى.

وأضاف مدير تموين الجيزة فى تصريحات خاصة، أنه تم تحرير 55 محضرا لمستودعات البوتجاز، منهم 32 محضرا بسبب البيع بأزيد من التسعيرة المعلنة والتى لا تتجاوز 55 جنيها للاسطوانه شاملة تكاليف النقل للمواطنين.

وأوضح كامل أن المديرية تمكنت من تحرير 124 محضرا متنوعة ما بين محاضر لبدالين التموين، والمجمعات الاستهلاكية والمخابز البلدية، ومحطات الوقود.

وأشار هشام كامل إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير عدة محاضر لمحطات الوقود لعدم إعلانها عن السعر الجديد للوقود بعد رفع سعره، مؤكدًا أن المديرية تحرص على حماية المواطنين من الاستغلال من خلال تكثيف حملاتها على الأسواق بشكل عام.