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تكريم اسم بطرس غالى فى احتفالية عالمية بهولندا فى محكمة العدل الدولية

الخميس، 21 يونيو 2018 01:19 م
تكريم اسم بطرس غالى فى احتفالية عالمية بهولندا فى محكمة العدل الدولية بطرس غالى
رسالة هولندا – جمال جرجس المزاحم
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تنطلق اليوم الخميس الاحتفالية العالمية بمناسبة ذكرى رحيل الدكتور بطرس بطرس غالى السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة داخل محكمة العدل الدولية تحت رعاية السفير أمجد عبد الغفار، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الهولندية.

 

وتعقد أكاديمية لاهاى للقانون الدولى برئاسة البروفيسور إيف دواد الاحتفالية فى الساعة الرابعة اليوم للراحل الدكتور بطرس غالى الذى كان رئيسيا شرفيا لمجلس إدارة أكاديمية القانون الدولى على مدى 15 عاما والتى تعد أكبر أكاديمية للقانون الدولى فى العالم، وصاحب أكبر مبادرة علمية بداخلها التى تحمل "البرنامج الخارجى" الذى يتيح لطلاب دول العالم الثالث بالالتحاق بالأكاديمية العالمية للتعلم بها.

 

ويشارك فى احتفالية اليوم كبار الشخصيات الدولية بمحكمة العدل الدولية وعدد كبير من الشخصيات العامة بأوروبا كما تشارك بالاحتفالية لأول مرة أرملة الدكتور بطرس غالى، كما يشارك السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر فى هولندا والوزير المفوض جيلان عباس قنصل مصر لدي المملكة الهولندية والدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية ويشارك أيضا السفير أحمد فاروق نيابة عن وزير الخارجية الذى حضر خصيصا للاحتفالية.

 

وكشفت مصادر بأن اليوم سيطلق اسم بطرس غالى على أحد الشوراع الشهيرة بالعاصمة السياسية للملكة الهولندية " لاهاى " تكريما لدور الراحل فى العمل الحقوقى.


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