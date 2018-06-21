تعرف على تعليمات إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة

كتبت ميرفت رشاد

أعلنت غرفة شركات السياحة عن تعليمات إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة، وفقا لتعليمات المملكة العربية السعودية، بإجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ.

- يتم إجراء البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.

- إجراء البصمة الحيوية يتم داخل جمهورية مصر العربية فقط، ولا يمكن إجراء البصمة خارج مصر .

- البصمة تتم بحضور المواطن شخصيا وبأصل جواز السفر.

- البصمة الحيوية للحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها.

- البصمة الحيوية مجانا وليس لها أى رسوم.

- المواطنون المتواجدون خارج البلاد، سيتم إجراء البصمة لهم عقب عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك.

- ستقوم غرفة الشركات بتجميع الطلبات من الشركات " رأس التضامن" لمدة أسبوع، وسيتم إخطار شركة " تسهيل" لتحديد مواعيد حجز البصمة الحيوية للحجاج.



