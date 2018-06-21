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الخميس، 21 يونيو 2018 04:27 م
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تعرف على تعليمات إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة

الخميس، 21 يونيو 2018 03:04 م
تعرف على تعليمات إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة حجاج - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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أعلنت غرفة شركات السياحة عن تعليمات إجراء البصمة الحيوية لحجاج السياحة، وفقا لتعليمات المملكة العربية السعودية، بإجراء البصمة للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج هذا العام 1439 هـ.

- يتم إجراء البصمة لكافة الحجاج من سن 6 سنوات وحتى 80 سنة.

- إجراء البصمة الحيوية يتم داخل جمهورية مصر العربية فقط، ولا يمكن إجراء البصمة خارج مصر .

- البصمة تتم بحضور المواطن شخصيا وبأصل جواز السفر.

- البصمة الحيوية للحج مستقلة عن بصمة العمرة وليس لها أى علاقة بها.

- البصمة الحيوية مجانا وليس لها أى رسوم.

- المواطنون المتواجدون خارج البلاد، سيتم إجراء البصمة لهم عقب عودتهم للبلاد بشرط تقديم مستند رسمى يفيد ذلك.

- ستقوم غرفة الشركات بتجميع الطلبات من الشركات " رأس التضامن" لمدة أسبوع، وسيتم إخطار شركة " تسهيل" لتحديد مواعيد حجز البصمة الحيوية للحجاج.

 


 

 


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