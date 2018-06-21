video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 10:36 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

تشديد الرقابة على لجان الثانوية العامة بالجيزة لمنع دخول الهواتف

الخميس، 21 يونيو 2018 09:08 ص
تشديد الرقابة على لجان الثانوية العامة بالجيزة لمنع دخول الهواتف امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

شهدت لجان الثانوية العامة بمدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة بالجيزة تشديدات فى تفتيش الطلبة أثناء دخولهم اللجان، لأداء امتحان مادة الرياضة البحتة، حيث منع مراقبو اللجان دخول أى هواتف محمولة أو اوراق مع الطلبة.

واستخدم مراقبو اللجان العصا الإلكترونية فى الكشف عن المعادن خلال تفتيش الطلبة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم  فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

110 آلاف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادة التفاضل والتكامل

صور.. توافد طلاب الثانوية العامة بالغردقة لأداء امتحان التفاضل والتكامل

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية

الرياضة البحتة

امتحان الرياضة البحتة

تسريب امتحان الرياضة

الرياضة




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة