تشديد الرقابة على لجان الثانوية العامة بالجيزة لمنع دخول الهواتف

كتب سيد الخلفاوى

شهدت لجان الثانوية العامة بمدرسة منشأة القناطر الإعدادية المشتركة بالجيزة تشديدات فى تفتيش الطلبة أثناء دخولهم اللجان، لأداء امتحان مادة الرياضة البحتة، حيث منع مراقبو اللجان دخول أى هواتف محمولة أو اوراق مع الطلبة.

واستخدم مراقبو اللجان العصا الإلكترونية فى الكشف عن المعادن خلال تفتيش الطلبة .

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد الماضى 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.