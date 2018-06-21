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ترشيح المعارض الإسرائيلى هيرتزوج رئيسا للوكالة اليهودية

الخميس، 21 يونيو 2018 08:17 م
ترشيح المعارض الإسرائيلى هيرتزوج رئيسا للوكالة اليهودية رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
القدس (أ ف ب)
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أفادت وسائل إعلام ترشيح زعيم المعارضة الاسرائيلية إسحق هيرتزوج الخميس، رئيسا للوكالة اليهودية رغم جهود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين أحد أعضاء حكومته فى هذا المنصب.

ويعتبر ترشيح هيرتزوج على رأس الوكالة التى تتعامل مع الهجرة إلى إسرائيل ضربة لنتنياهو الذى بذل جهودا كبيرة لترشيح وزير الطاقة يوفال شتاينتز لذلك المنصب.

ومن المقرر أن تصادق الوكالة على تعيين هيرتزوج الأحد، وتعتبر الوكالة هى الذراع التنفيذى للمنظمة الصهيونية العالمية التى أسسها ثيودور هرتزل عام 1897.

وكتب هيرتزوج (57 عاما) على تويتر "طلبت منى زعامة يهود الشتات أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة الوكالة اليهودية".

وأضاف "لقد قبلت نظرا للتحديات الجسيمة التى تواجه العلاقات بين إسرائيل والشعب اليهودى، وسأتولى هذا المنصب المهم اعتبارا من الاول من أغسطس".

وهيرتزوج هو نائب عن حزب العمل منذ 2003، وأصبح زعيم الحزب حتى خسارته ذلك المنصب لصالح أفى جابى العام الماضى.

ولا يزال يترأس المعارضة فى الكنيست، وتعتبر الوكالة اليهودية، التى لعبت دورا محوريا فى قيام الاحتلال الإسرائيلى عام 1948، مسؤولة عن الهجرة اليهودية وتعليم اليهود فى الشتات منذ إنشائها فى 1929.

 


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