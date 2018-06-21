ترامب: كوريا الشمالية تفجر مواقع تجارب ونزع السلاح النووى بدأ بالفعل

واشنطن (رويترز)

ذكر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس أن كوريا الشمالية تفجر أربعة من أكبر مواقعها للتجارب وأن عملية "نزع كامل للأسلحة النووية، بدأت بالفعل".

وقال متحدثا فى اجتماع لإدارته فى البيت الأبيض "لقد توقفوا بالفعل عن إطلاق الصواريخ، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية. إنهم يدمرون موقعهم لاختبار المحركات، إنهم يفجرونه. لقد فجروا بالفعل واحدا من أكبر مواقعهم للإطلاق، وفى حقيقة الأمر 4 من أكبر مواقعهم للإطلاق".

وأضاف "والأمر المهم هو أنه سيكون هناك نزع كامل للأسلحة النووية وهو ما بدأ بالفعل".

وسئل وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس أمس الأربعاء، عما إذا كانت كوريا الشمالية فعلت شيئا صوب نزع الأسلحة النووية منذ قمة تاريخية بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فى 12 يونيو، فقال للصحفيين "لا لست على دراية بذلك، أعنى بوضوح أنها بداية العملية، المفاوضات المفصلة لم تبدأ بعد. لا أتوقع ذلك فى هذه المرحلة".

وكان ماتيس جالسا إلى جوار ترامب فى اجتماع الإدارة اليوم، وقالت جماعة (38 نورث) التى تراقب كوريا الشمالية وتعمل انطلاقا من الولايات المتحدة فى تحليل لها فى نهاية الأسبوع الماضى إنه لا يوجد ما يشير إلى أى نشاط بخصوص تفكيك موقع سوهاى أو غيره من مواقع الاختبارات الصاروخية.

وأبلغ ترامب الصحفيين بعد قمة 12 يونيو بأن كيم تعهد بتفكيك أحد منشآته الصاروخية، ويقود الرئيس الأمريكى مسعى دوليا للضغط على كوريا الشمالية كى تتخلى عن تطوير صواريخ نووية قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة.

وذكر مسؤول أمريكى أمس الأربعاء أن الموقع الذى أشار إليه ترامب هو موقع سوهاى لإطلاق الأقمار الصناعية، وهو منشأة كبرى فى الجزء الغربى من البلاد يستخدم لاختبار محركات الصواريخ الطويلة المدى.

وأعلنت كوريا الشمالية قبيل قمة سنغافورة تعليق اختبارات صواريخها الباليستية العابرة للقارات وكذلك أغلقت موقعها للاختبارات النووية، بيد أن مسؤولين أمريكيين يحذرون من أن هذه التحركات يمكن العدول عنها.