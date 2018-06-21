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ترامب: الإدارة الأمريكية تحاول بشكل سريع معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 21 يونيو 2018 08:46 م
ترامب: الإدارة الأمريكية تحاول بشكل سريع معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الخميس، إن إدارته تحاول بشكل سريع معالجة أزمة الهجرة غير الشرعية فى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، مضيفاً أنه منذ عام 2014 فإن حوالى 200 ألف شخص من صغار السن القُصّر باتوا يقيمون فى الولايات المتحدة الأمريكية كنتيجة لهذه الأزمة.

وأوضح ترامب - خلال اجتماع اليوم فى البيت الأبيض، نقلته قناة (سى.إن.إن.) الأمريكية - أن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة قد دعموا سياسات سمحت لذلك بأن يحدث، وأنه ينبغى للولايات المتحدة أن تقوم بتوفير الملاذ الآمن لهؤلاء الأطفال وأن تعتنى بهم وتعيدهم إلى منازلهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى دعم الديمقراطيين فى تمرير التشريعات المتعلقة بالهجرة، موضحاً أن المكسيك لا تقدم "شيئاً لنا" فى مشاكل الحدود سوى "إرسال المخدرات لنا" وأنها "تستطيع حل هذه المشكلة فى دقيقتين".

وقال إنه لا يتساهل مع المكسيك فى المسائل المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" بسبب قضية الهجرة.

وتطرق ترامب فى حديثه إلى كوريا الشمالية، موضحاً أن واشنطن مازالت تعمل على هذه القضية، وأن وزير الخارجية مايك بومبيو "كان رائعاً" فى عمله فى هذا الصدد، وأورد ترامب أن المسؤولين الأمريكيين المعنيين استطاعوا إحداث تغيير فى مسألة الملف الصاروخى والتى منها الصواريخ الباليستية وأن الأهم هنا سيكون النزع الكامل للسلاح النووى.

 


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