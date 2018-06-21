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تحرير أول محضر جنح أمن دولة ضد مستودع غاز بدمياط

الخميس، 21 يونيو 2018 04:07 م
تحرير أول محضر جنح أمن دولة ضد مستودع غاز بدمياط مستودع غاز
دمياط عبده عبد البارى
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة المهندس سمير عثمان بعمل حملات مكثفة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز.

وأسفر المرور عن تحرير 13 محضر عدم إعلان عن أسعار وعدم وجود شهادات صحية، كما أسفر المرور عن تحرير محضر رقم 474 جنح أمن دولة طوارئ كفر سعد بمستودع الغاز بقرية أم الرضا للبيع بأزيد من الأسعار المقررة، وكذلك محضر بمستودع غاز بالسنانية لتشغيل مندوب بدون تصريح.

كما أسفر المرور أيضًا عن تحرير محاضر نقص وزن رغيف الخبز بمخابز السنانية والشعراء ومدينة دمياط.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتكثيف المرور على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع التموينية .


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