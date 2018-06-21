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تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بقتل تاجر أجهزة إلكترونية بالعجوزة

الخميس، 21 يونيو 2018 10:48 ص
تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بقتل تاجر أجهزة إلكترونية بالعجوزة حبس-أرشيفية
كتب ــ سليم على
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة،  حبس حارس عقار، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل بائع أجهزة إلكترونية "تاجر روبابيكيا"، بعدما اختلفا على أسعار الأجهزة.

تحقيقات المستشار محمود سكر وكيل النيابة، كشفت تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من أسرة التاجر باختفاء نجلهم "عزام.م"، في العقد الثالث من العمر، يعمل سمسار أجهزة إلكترونية، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم، وبإجراء التحريات تبين أن آخر مرة شوهد فيها المجنى عليه كان يسير مع أحد الأشخاص، بالقرب من مكان الواقعة، وقد صعد معه الشقة التي عثر عليه فيها.

وأشارت التحقيقات، أنه تم إجراء التحريات اللازمة والتي تمكن ضباط القسم من خلالها تحديد هوية المشتبه فيه، وتم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل المجني عليه بسبب خلاف على ثمن جهاز إلكتروني، حيث نشبت بينهما مشاجرة فقام المتهم بطعن المجني عليه حتى سقط جثة هامدة وحاول التخلص من الجثة ولكنه فشل فتركها داخل الشقة ولاذ بالفرار.

 

 

 


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