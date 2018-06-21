تأجيل محاكمة 18 متهما بالاعتداء على لجنة إزالة بالجيزة لـ19 سبتمبر المقبل

كتب أحمد إسماعيل

أجلت منذ قليل، الدائرة 19، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، اليوم، الخميس، برئاسة المستشار عادل أبو المال، محاكمة 18 متهما باستعمال العنف والقوة والاعتداء على موظفين عموم خلال تأدية عملهم، لجلسة 19 سبتمبر لورود التقرير.

صدر القرار بعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف وخالد عمار ومحمود البيومى وسكرتارية سمير رزق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا باعتداء عدد من الأشخاص على أعضاء لجنة إزالة لأعمال البناء المخالف والمشكلة من الوحدة المحلية لمركز الجيزة، لإزالة مبانى ملك المتهمين بالمخالفة لأعمال البناء، إضافة إلى اعتدائهم على قوات الشرطة، وحيازتهم أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص.