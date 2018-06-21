بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومى الروسى الوضع جنوب شرق أوكرانيا

موسكو (أ.ش.أ)

أعلن المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية الكرملين، دميترى بيسكوف،أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث اليوم الخميس، مع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن القومى الروسى التسوية فى جنوب شرق أوكرانيا وغيرها من القضايا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لقد أبلغ الرئيس المشاركين فى الاجتماع عن اتصال هاتفى جرى فى وقت سابق من اليوم الخميس مع الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو". وأضاف "فى هذا السياق، تم تبادل الآراء حول الوضع الحالى للعلاقات الروسية الأوكرانية وعملية التسوية فى جنوب شرق أوكرانيا." .

وأوضح بيسكوف أن الرئيس ناقش مع أعضاء مجس الأمن القومى الروسى القضايا الراهنة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى روسيا أيضا.وحضر الاجتماع كل من رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، ورئيس ديوان الكرملين أنطون فاينو ، وسكرتير مجلس الأمن القومى نيكولاى باتروشيف ، ووزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، ووزير الدفاع سيرجى شويجو، ورئيس جهاز الأمن الفدرالى الروسى ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرجى ناريشكين، بالإضافة إلى ممثل الرئيس الخاص لشئون حماية البيئة والموارد الطبيعية والنقل، سيرجى إيفانوف.