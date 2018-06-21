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الخميس، 21 يونيو 2018 06:09 م
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باريس تتضامن مع ساحل العاج إثر تعرضها لأمطار غزيرة أوقعت العديد من الضحايا

الخميس، 21 يونيو 2018 05:37 م
باريس تتضامن مع ساحل العاج إثر تعرضها لأمطار غزيرة أوقعت العديد من الضحايا فيضانات - أرشيفية
باريس (أ ش أ)
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أعربت فرنسا اليوم الخميس، عن تضامنها مع ساحل العاج اثر تعرضها لأمطار غزيرة اوقعت العديد من القتلى و خسائر مادية كبرى فى العاصمة "ابيدجان"، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا فى هذه الظروف الصعبة.

و ابرزت فرنسا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - الدعم الذى تقدمه لقوات الأمن و قوات الأطفاء فى ساحل العاج، مذكرة بانها تولت فى 2017 تدريب 140 عنصرا من قوات الأطفاء فى هذا البلد .

و أكدت أن فرنسا تساعد ايضا ساحل العاج على مواجهة الكوارث الطبيعية و ستشارك مع ممولين اخرين فى انشاء عدد من مشروعات البنية التحتية الأساسية.

و لقى 17 شخصا على الأقل مصرعهم جراء سيول تسببت بها مطار غزيرة أنهمرت ليلا على أبيدجان، فى حصيلة كبيرة سبق أن سجلت فى الأعوام الفائتة خلال موسم الأمطار فى عاصمة ساحل العاج.

وشهدت عدة أحياء فى أبيدجان فيضانات أدت إلى وفاة 8 أشخاص فى كوكودى، وشخصين فى يوبوجون وشخص واحد فى ادجامى، وآخر فى ميناء بويه، بحسب حصيلة لوزارة الداخلية.

 

 

 


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