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الخميس، 21 يونيو 2018 05:26 م
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انقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية

الخميس، 21 يونيو 2018 04:32 م
انقاذ أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الليبية خفر السواحل الليبى
أ ف ب
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أعلنت البحرية الليبية، اليوم الخميس، أن خفر السواحل الليبيين أنقذوا أكثر من 300 مهاجر قبالة السواحل الغربية للبلاد فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط فى اتجاه أوروبا.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية أيوب قاسم إن "دورية تابعة لقطاع طرابس" تمكنت من "إنقاذ 301 مهاجر غير شرعى، من بينهم 46 طفلا وثلاث نساء".

وأشار إلى أن المهاجرين "من 12 جنسية افريقية مختلفة كانوا على متن قاربين مطاطيين من الحجم الكبير، تعطل محركاهما".

ولم تذكر خفر السواحل ما اذا كان هناك قتلى أو مفقودين بين المهاجرين.

 

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