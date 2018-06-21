"انطلقى"..شعار السعودية لدعم المرأة فى القيادة..والرجال يتفاعلون مع القرار

إيمان حنا

أطلقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، فعاليات فى مدن المملكة تهدف إلى تعزيز مفاهيم السلامة لقيادة المركبات وكيفية الاستخدام الأمثل للطرق، والتعريف بنظام المرور وذلك استعدادا لتنفيذ القرار الملكى بتمكين المرأة السعودية لأول مرة من قيادة السيارة، وتأتى هذه الفعاليات تحت شعار "توكلى وانطلقى".

وتفاعل عدد كبير من السعوديين والسعوديات مع مبادرة "توكلى وانطلقى"، حيث أطلقوا هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" #قياده_المراه_للسياره، وتصدر الهاشتاج، قائمة الأكثر قراءة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" .

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تعبيرا عن فرحتهم بالقرار الذى يعد نقلة فى تاريخ نهضة المرأة السعودية حيث كتب أحدهم "أتمنى من بعض قائدى السيارات الشباب بالذات عدم إرباك المرأة أثناء القيادة اتركوها وشأنها".

وقال تعليق آخر "اخوانى الشباب ستقود المرأة السعودية.. المرأة التى تمثلك وتمثلها.. التزموا بقواعد المرور، خففوا من سرعتكم، تجنبوا ارباكهن فهم يمارسون حقهم الشرعى والإنسانى لأول مرة كن رجلا بأفعالك ساعدهن ".

وكانت أول مجموعة من النساء السعوديات قد تسلمت 10 رخص قيادة بالمملكة، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات استعدادا لتطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بالقيادة بدأت الإدارة العامة للمرور باستبدال الرخص الدولية المعتمدة فى المملكة العربية السعودية.

واستبدلت النساء العشر، رخصهن الدولية بأخرى سعودية عند الإدارة العامة للمرور فى الرياض ومدن سعودية أخرى، ليصنعن التاريخ بهذا الحدث الذى غاب عن المملكة لسنوات طويلة.

يمثل هذا حدثا تاريخيا، حيث يتبقى أيام قليلة من السماح بشكل رسمى للمرأة بالقيادة للمرة الأولى منذ أكثر من 50 عاما، وكان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر قرارا فى سبتمبر 2017 بالسماح للمرأة السعودية بالقيادة فى المملكة، ابتداء من 24 يونيو الجارى، وذلك فى إطار رؤية المملكة 2030، وهى الخطوة التى لاقت إشادة كبرى حول العالم.