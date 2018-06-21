انطلاق الاحتفالية العالمية فى لاهاى لتكريم اسم "بطرس غالى" بمحكمة العدل الدولية

رسالة هولندا- جمال جرجس المزاحم

انطلقت اليوم الخميس، الاحتفالية العالمية بمناسبة ذكرى رحيل الدكتور بطرس بطرس غالى، السكرتير العام الأسبق للأمم المتحدة، داخل محكمة العدل الدولية تحت رعاية السفير أمجد عبد الغفار، سفير مصر لدى هولندا.









الراحل بطرس بطرس غالى

وعقدت أكاديمية لاهاى للقانون الدولى برئاسة البروفيسور إيف دواد، الاحتفالية فى الساعة الرابعة اليوم للراحل الدكتور بطرس غالى، الذى كان رئيسيا شرفيا لمجلس إدارة أكاديمية القانون الدولى على مدى 15 عاما والتى تعد أكبر أكاديمية للقانون الدولى فى العالم، وصاحب أكبر مبادرة علمية بداخلها التى تحمل "البرنامج الخارجى" الذى يتيح لطلاب دول العالم الثالث بالالتحاق بالأكاديمية العالمية للتعلم بها.







شارك فى احتفالية اليوم كبار الشخصيات الدولية بمحكمة العدل الدولية وعدد كبير من الشخصيات العامة بأوروبا كما تشارك بالاحتفالية لأول مرة أرملة الدكتور بطرس غالى، كما يشارك السفير أمجد عبدالغفار سفير مصر فى هولندا والوزير المفوض جيلان عباس قنصل مصر لدى المملكة الهولندية والدكتور محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومساعد وزير الخارجية للشئون القانونية، ويشارك أيضا السفير أحمد فاروق، نيابة عن وزير الخارجية الذى حضر خصيصا للاحتفالية و دبلوماسى السفارة المصرية كما حضر نائب عمدة لاهاى .