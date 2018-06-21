اليونيسف: ملايين الأطفال البريطانيين عرضة لمستويات ضارة من التلوث

رويترز

كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الخميس، أن ثلث الأطفال فى بريطانيا ويقدر عددهم بنحو 4.5 مليون يعيشون فى مناطق تعانى من مستويات ضارة من التلوث.

وأعلنت الحكومة البريطانية الشهر الماضى عن خطط لمكافحة تلوث الهواء بعد أن قالت المفوضية الأوروبية إنها ستشكو بريطانيا وخمس دول أخرى بالاتحاد الأوروبى إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم احترامها لضوابط جودة الهواء.

وقالت اليونيسف إن الخطط لا تتقدم بالشكل الكافي ودعت إلى توفير مزيد من التمويل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساعدة فى خفض التلوث بالمناطق الأشد تضررا.

وقال التقرير "وفق خطط الحكومة لجودة الهواء فإن المستويات غير الآمنة للتلوث فى نحو 71% من بلدات ومدن المملكة المتحدة ستظل غالبا على هذا الوضع لمدة 12 عاما أخرى".

وأظهر تقرير منفصل صدر اليوم الخميس عن مؤسسة (جلوبال أكشن بلان) أن الأطفال عرضة لتلوث خطير ناجم عن السيارات على الطرق المزدحمة بنسبة تزيد 30% عن الكبار وذلك بسبب قصر قامتهم.

وقال وزير البيئة البريطانى مايكل جوف إن بحث (جلوبال أكشن بلان) مثير للقلق ويظهر مدى حاجة الحكومة لاتخاذ إجراء قوى لتحسين جودة الهواء.

وقال في بيان "استراتيجيتنا الجديدة للهواء النقى توضح كيف سنصبح أول اقتصاد متقدم يحد من تلوث الهواء وفق ضوابط منظمة الصحة العالمية وقد استثمرنا 3.5 مليار جنيه استرلينى (4.6 مليار دولار) للحد من الانبعاثات الضارة".