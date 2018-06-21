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الخميس، 21 يونيو 2018 01:01 م
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اليونيسف: تطعيم أكثر من 3.6 مليون طفل خلال شهرين ضد شلل الأطفال بالكونغو

الخميس، 21 يونيو 2018 11:10 ص
اليونيسف: تطعيم أكثر من 3.6 مليون طفل خلال شهرين ضد شلل الأطفال بالكونغو اليونيسف
كينشاسا (أ ش أ)
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أعلن صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تطعيم أكثر من 3.6 مليون طفل بين شهرى أبريل ومايو الماضيين ضد شلل الأطفال فى الكونغو الديمقراطية حيث تم تسجيل 26 حالة أصيبت بهذا المرض.

وقالت اليونيسف فى بيان دعما لحملة التطعيم التى أطلقتها الحكومة الكونغولية - حسبما ذكر راديو "أفريقيا 1" اليوم الخميس، إنه إذا كان الوباء فى "مانيما" شرقى البلاد يبدو تحت السيطرة إلا أن الوباء يستمر فى الانتشار بمقاطعات "تنجانيكا" و"هوت كوتانجا" و"هوت لوميامي" (الجنوب الشرقى)، كما أن خطر الانتشار إلى أقاليم أخرى يعد مرتفعا.

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن الكونغو الديمقراطية تستضيف 543.108 لاجئ أى ما يزيد عن 62 الف شخص مقارنة بالعام الماضى.

وأكدت المفوضية فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للاجئين أن معظم اللاجئين الذين وصلوا منذ يونيو 2017 قد فروا من الصراع المسلح فى أفريقيا الوسطى وجنوب السودان وهم فى مناطق ريفية يتعذر الوصول إليها.


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اليونيسف

الكونغو

شلل الاطفال

اللاجئين




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