اليوم.. نظر استئناف النيابة على إخلاء سبيل أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل

كتب أحمد إسماعيل

تنظر بعد قليل غرفة المشورة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل أمل فتحى عضو حركة 6 أبريل بتهمة التحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكانت قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، الاستئناف على قرار قاضى معارضات محكمة استئناف جنح المعادى، بإخلاء سبيل "أمل فتحى" عضو حركة 6 أبريل، والمتهمة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة، على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة 10 آلاف جنيه.

وضبطت أجهزة الأمن، بطلة فيديو سب مصر والتحريض على أعمال العنف تنفيذا لقرار النيابة العامة، وذلك بمحل إقامتها بالمعادى.