اليوم.. مصر للطيران تنظم 17 رحلة لعودة 3127 معتمرا بعد أداء مناسك العمرة

تنظم شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 17 رحلة جوية من مطاري جدة والمدينة المنورة لعودة 3127 معتمرا إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت مصادر ملاحية بالمطار، إنه من المقرر أن يستقبل مبنى الرحلات الموسمية المخصصة بمطار القاهرة الدولى لرحلات مصر للطيران 11 رحلة من جدة و6 رحلات من المدينة المنورة لعودة 3127 معتمرا من السعودية.

وتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة لسرعة إنهاء إجراءات وصول المعتمرين وتسهيل خروجهم، وتستمر مرحلة عودة المعتمرين حتي 30 يونيو الجاري.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، أعلنت أن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة ستشهد كثافة في التشغيل، حيث من المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، أى بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، وذلك إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.