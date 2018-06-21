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الخميس، 21 يونيو 2018 02:42 م
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الهند ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية ردا على رسوم واشنطن

الخميس، 21 يونيو 2018 02:00 م
الهند ترفع الرسوم الجمركية على واردات أمريكية ردا على رسوم واشنطن رئيس الوزراء الهندى مودى
نيودلهى (أ ش أ)
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رفعت الهند التعريفة الجمركية المفروضة على عدد من وارداتها من السلع الأمريكية ، وذلك ردا على زيادة التعريفة الجمركية التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على واردات الصلب والألومونيوم، والتى كلفت الهند 241 مليون دولار أمريكى.

وأعلنت وزارة المالية الهندية - فى بيان أصدرته اليوم الخميس، وأوردته صحيفة "أيجان إيدج" الهندية - أن التعريفة الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 4 أغسطس المقبل.

ورفعت نيودلهى التعريفة الجمركية على صنفين من الحمص والبقول إلى 60% وعلى العدس إلى 30%، كما ارتفعت تعريفة منتجات أخرى شملت بعض أنواع المكسرات ومنتجات الحديد والصلب وبعض الفواكه، وبعض الكيماويات والأطعمة ، وتراوحت التعريفة الجديدة عليها ما بين 7.5% إلى 10%، فيما لم تتم زيادة التعريفة الجمركية على الدراجات النارية المستوردة من الولايات المتحدة.

وكانت الهند قد تقدمت الأسبوع الماضى إلى منظمة التجارة العالمية بقائمة منقحة تضم 30 صنفا من السلع الأمريكية ، تقترح رفع التعريفة الجمركية عليها إلى أعلى من 50%.

كما احتجت لدى جهاز تسوية المنازعات التابع للمنظمة على فرض الولايات المتحدة تعريفتها الجديدة ، وقالت الهند إن التعريفة الجمركية أضرت بصادراتها من الصلب بإجمالى 198.6 مليون دولار أمريكى ، وشحنات الألمونيوم يإجمالى 42.4 مليون دولار أمريكي.

وتصدر الهند ما قيمته 1.5 مليار دولار أمريكى من الصلب والألمونيوم إلى الولايات المتحدة كل عام، فيما بلغ إجمالى صادراتها إلى الولايات المتحدة 42.21 مليار دولار، ووارداتها منها 22.3 مليار دولار.


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