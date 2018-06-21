"الناتو": سنعمل على تعزيز وجودنا فى العراق ومكافحة الإرهاب فى أفغانستان

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس ستولتنبرج، إنه لديهم خلافات حول الهجرة وإيران والتجارة، مردفاً: "لكننا متفقون على أهمية إيجاد حل.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أن بريطانيا تساهم بجدية فى عمليات حلف الناتو، مضيفاً: "على ثقة بأن الحلف سيعبر الخلافات كما فعلنا فى السابق".

وأوضح أن هناك اختلافات بين الحلفاء، مستطرداً: "لكن سنستمر فى اتحادنا"، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أسهم فى زيادة الإنفاق الدغاعى فى حلف الناتو.

وأشار الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان بوحدة حلف الناتو، مستطرداً:"سنعمل على تعزيز وجودنا فى العراق ومكافحة الإرهاب فى أفغانستان"