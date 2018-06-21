المقاولات المصرية: 8.8 مليار جنيه حجم التعاقدات خلال العام المالى 2018-2019

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن رصيد التعاقدات المرحلة فى 1 يوليو 2017 بلغ 1.317 مليار جنيه، وبلغت باقى التعاقدات فى العام المالى الجارى نحو 5.8 مليار جنيه، فيما تبلغ التعاقدات المتاحة المتوقعة بنهاية العام المالى الجارى نحو 1.6 مليار جنيه. وأضاف البنا أن إجمالى التعاقدات تصل إلى 8.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2018-2019.

وفيما يتعلق بالإيردات قال لـ"اليوم السابع"، إنه تم تقديرها بـ5.748 مليار جنيه، بالإضافة إلى إيرادات متنوعة بـ93 مليون جنيه، وذلك مقابل إيرادات تبلغ 4.2 مليار جنيه العام المالى الجارى، وزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه بنسبة 35.8%.

وفيما يتعلق بتقسيم الإيرادات قال إنه سيكون منها 3.49 مليار جنيه نشاط داخل مصر، و600 مليون إيرادات نشاط عقارى و90 مليون إيرادات متنوعة.

تستهدف الشركة إيرادات بقيمة 1.6 مليار جنيه من مشروعات خارج مصر، حيث تعمل الشركة جاهدة على الحصول على أعمال بالخارج ويتم إدراج وتقدير أعمال الخارج طبقا لأوامر الإسناد، أو المتاح من أرصدة التعاقدات.

وأشار المهندس فائق البنا أنه تم تقدير بند الخامات خلال عام الموازنة بـ2.4 مليار جنيه بنسبة 42.3% من إيرادات النشاط، فيما تم تقدير الأجور بـ714.5 مليون جنيه بنسبة 12.4% من إيرادات النشاط المستهدفة، مقابل 564.5 مليون جنيه بنسبة 13.3% من إيرادات العام الجارى.

وحول مجمل الربح لفت أن الشركة تستهدف تحقيق مجمل ربح بمبلغ 638.4 مليون جنيه بنسبة 11.1% من إيرادات النشاط مقابل 27.9 مليون جنيه فعلى العام المالى الماضى وهو ربح غير مسبوق بفضل جهود المهندس فائق البنا رئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس الإدارة.

كما تستهدف الشركة تحقيق فائض قبل الضريبة يصل إلى 275.9 مليون جنيه بنسبة 4.8% من إيرادات النشاط، وبخضم الضريبة يصبح الفائض 236.1 مليون جنيه مقابل 44.66 مليون جنيه العام المالى الماضى.