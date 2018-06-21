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الخميس، 21 يونيو 2018 05:27 م
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المفتى يعترض على أزهرى ضم آراء سيد قطب لرسالة دكتوراه.. ويؤكد: مصيبة كبرى

الخميس، 21 يونيو 2018 05:00 م
المفتى يعترض على أزهرى ضم آراء سيد قطب لرسالة دكتوراه.. ويؤكد: مصيبة كبرى جانب من مناقشة رسالة الدكتوراه
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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أعرب الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية عن غضبه الشديد من قيام بعض الباحثين الأزهريين بالاعتماد على مراجع الكتاب المتطرفين فى دراستهم العلمية، قائلا إن ذلك يهدم الرؤية الصحيحة للدين الإسلامى، ويكرس للتطرف الفكرى الذى يعانى منه المجتمع بأسره.

واعتبر مفتى الجمهورية أن الاعتماد على هذه المراجع "مصيبة كبرى" لا تليق بعلماء الأزهر الشريف.

جاء ذلك خلال مناقشته لرسالة الدكتوراة التى تقدم بها الشيخ رضا على الفلاح تحت عنوان" أحكام  العمليات التفجيرية فى غير ميادين القتال"، وذلك لنيل درجة العالمية فى الفقه من كلية الشريعة والقانون التابعة لجماعة الأزهر بدمنهور.

واعترض الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية على تضمين باحث الدكتوراه لمراجع خاصة بالكاتب سيد قطب أحد منظرى جماعة الإخوان الإرهابية خلال دراسته، مشيرا إلى أن سيد قطب هو المؤسس الحقيقى لفقه الإرهاب المعتمد على تكفير المجتمع وهو الذى نظر لسياسة الاغتيالات وتدمير مؤسسات الدولة للخروج بالمجتمع من جاهليته على حد زعمه المتطرف.

ومن جانبه، أكد الباحث رضا الفلاح أن رسالة الدكتوراة التى تقدم بها تهدف إلى توضيح أحكام الشرع والقانون للعمليات التفجيرية فى غير ميادين القتال مثل العمليات الإرهابية وذلك ببيان الوصف الفقهى والقانونى لتلك العمليات الدموية وبيان السبل الوقائية والعلاجية للعمليات غير المشروعة، مشيرا الى اشتمال الرسالة البحثية على عدة نماذج تطبيقية لاستخدام المتفجرات بشكل مشروع مثل العمليات الحربية وتفجير المحاجر وبشكل غير مشروع مثل التفجيرات التى تقوم بها الجماعات الإرهابية ومنها تفجيرات منطقة كرداسة الشهيرة.

وشدد الباحث فى رسالته على أهمية تبصير المجتمع بنهى الشرع الحنيف عن القيام بالاعتداء والقتل واستباحة أموال الغير واستخدام المتفجرات بشكل غير مشروع فى العمليات الإرهابية لأن ذلك إفساد فى الأرض.

 

كما شدد على وجوب إقامة الحدود الشرعية على مرتكبى تلك الأفعال الشنيعة التى تريد تدمير المجتمع.

 

0ca24a57-f9b1-4945-9429-abd8d2aeafda
 جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح

08cabbd8-63a6-4a6b-a048-5b0f44c4f659
 جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح

8e7c75f6-84ea-4727-8fea-a41cbcb3d1d4
  جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح

66002dae-2210-4a46-af94-a04b6b6992d8
 جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح
 

17813750-d2a2-4092-bdec-a074bb87bb8c
  جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح
 

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جانب من مناقشة رسالة الدكتوراة للشيخ رضا على الفلاح

 


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