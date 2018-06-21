المسمارى: الجيش الليبى يوافق على أى حلول تنهى الأزمة بدون المساس بالسيادة

طرابلس (أ ش أ)

أكد العميد أحمد المسمارى المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اليوم الخميس، أن الجيش يوافق على أى حلول تنهى الأزمة الليبية بشرط عدم المساس بسيادة الدولة.

وقال المسمارى فى تصريح خاص لقناة إكسترا نيوز الإخبارية، "نحن مع أى حلول تنهى الأزمة فى ليبيا ولا تضر بسيادة الدولة وسيادة الشعب الليبى"، مشدداعلى أن "ثقتنا بجمهورية مصر العربية والدول التى لها علاقة بالشأن الليبى عالية جدا، ونحن نعرف أن هذه الدول تريد حل الأزمة الليبية بالطريقة التى يريدها ويرضاها الشعب الليبى".

وشدد على التزام بلاده الكامل بمخرجات حوار باريس والتنسيق مع الجانب الفرنسي، مضيقا "نحن اليوم نجحنا فى إعادة الأمور إلى اتفاقية باريس وإعادة الأمور السياسية إلى ما يريده العالم".

ولفت المسماري، إن الجيش الليبى يلاحق الميليشيات الإرهابية فى الغرب بعد هزيمتهم، مبينا أن من قام بالهجوم على المنشأت النفطية فى منطقة الهلال النفطى هو الذى يرفض ويعرقل أى عميلة للسلام، وهذا الهجوم يقف وراءه تنظيم القاعدة الإرهابية من خلال الجماعة الإرهابية المقاتلة فى ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين.

وأعلن الجيش الليبي، فى وقت سابق اليوم- استعادة السيطرة على ميناء السدرة النفطى بالإضافة إلى عدد من موانيء النفط المغلقة ومدرج رأس لانوف.