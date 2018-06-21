الكهرباء: تحصيل المتأخرات حتى يونيو 2018 بالأسعار القديمة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء ستحصل المتأخرات لدى المستهلكين سواء تجارى أو منزلى أو صناعى أو حكومى حتى 30 يونيو 2018، وفقًا للأسعار القديمة لشرائح الكهرباء وليس بالأسعار الجديدة.



وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما يتردد بأن الوزارة ستحصل مستحقاتها المتراكمة لدى المستهلكين وفقًا للأسعار الجديدة، لافتًا إلى أن الوزارة تقدم العديد من التسهيلات لمن تراكمت عليه المديونية وتقسط المديونية له دون فوائد، نظرًا لأن وزارة الكهرباء لا تهدف للربح وإنما هى وزارة خدمية تحرص على تقديم خدمة مميزة للمستهلك.

وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2018/2019، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل، وهى كالآتى:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (22 قرشًا بدلاً من 13 قرشًا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (30 قرشًا بدلاً 22 قرشًا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرشًا بدلا من 27 قرشًا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرشًا بدلاً من 55 قرشًا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرشًا بدلاً من 75 قرشًا).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (135 قرشًا بدلاً من 125 قرشًا).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (145 قرشًا بدلاً من 135 قرشًا).