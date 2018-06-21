video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 02:42 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الكرملين: لقاء بوتين وجوتيريس لم يتناول قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا

الخميس، 21 يونيو 2018 01:22 م
الكرملين: لقاء بوتين وجوتيريس لم يتناول قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
موسكو (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمترى بيسكوف إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لم يطرح قضية الأوكرانيين المحتجزين فى روسيا خلال لقائه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى العاصمة موسكو.

وأوضح بيسكوف - بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا بشكل أساسى القضايا الدولية الملحة مثل الانسحاب الأمريكى من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وغيرها من القضايا.

وكان جوتيريش قد وصل إلى موسكو أمس فى أول زيارة رسمية له إلى روسيا، والتقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين : بوتين عقد اجتماعا خاصا مع بلاتر رئيس الفيفا السابق

الكرملين: زيارة مستشار ترامب لشئون الأمن القومى لموسكو الأسبوع المقبل

الكرملين: لا خطط لاجتماع بين بوتين وترامب قبل قمة حلف الأطلسى

الكرملين

جوتيريس

بوتين

روسيا

قضيه الاوكرانيين المحتجزين فى روسيا




لا تفوتك
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

"شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة