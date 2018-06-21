الرئيسية أخبار عالمية الكرملين: زيارة مستشار ترامب لشئون الأمن القومى لموسكو الأسبوع المقبل الخميس، 21 يونيو 2018 11:36 ص الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كتبت ريهام عبد الله إضافة تعليق أكد الكرملين منذ قليل، أن مستشار الرئيس الأمريكى، لشئون الأمن القومى، سوف يقوم بزيارة لموسكو، الأسبوع المقبل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. الكرملين: لا خطط لاجتماع بين بوتين وترامب قبل قمة حلف الأطلسى كأس العالم 2018.. الكرملين: بوتين لن يحضر مباراة روسيا ومصر فى المونديال الكرملين لا يستبعد اجتماع بوتين وترامب هذا الصيف الكرملين روسيا العلاقات الروسية الأمريكية مستشار الرئيس الأمريكى اخبار العالم القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء مقتل وإصابة 15 شرطيا أفغانيا فى هجومين منفصلين جنوب وشمال البلاد رئيس امتحانات الثانوية العامة: لجان الغش بالثانوية موجودة منذ زمن.. ويؤكد: اتخذنا إجراءات قوية لمواجهتها والتضييق عليها.. رضا حجازى: نتوقع حرمان أكثر من 80 طالبا من الامتحان لمدة عامين وأقل بسبب الغش صور.. حملة أمنية على الميادين لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة.. "مرور أسيوط": سحب رخص 21 تاكسى طلب قائدها أجرة زائدة من المواطنين.. وضبط 113 سيارة ملاكى تعمل بأجر.. والمحافظ: حملات مستمرة على مواقف نقل الركاب "شبيجل" الألمانية تعتذر لمنتخب روسيا..تعرف على السبب ليكى فى البنطلونات الواسعة.. 4 موديلات عملية اختارى اللى يناسبك منها لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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