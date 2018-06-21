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الكرملين : بوتين عقد اجتماعا خاصا مع بلاتر رئيس الفيفا السابق

الخميس، 21 يونيو 2018 11:51 ص
الكرملين : بوتين عقد اجتماعا خاصا مع بلاتر رئيس الفيفا السابق المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف
رويترز
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أعلن الكرملين، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عقد اجتماعا خاصا مع بلاتر رئيس الفيفا السابق ولن يكشف عن تفاصيله.

من جانبه قال سيب بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السابق، اليوم الخميس، إنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين أمس الأربعاء خلال زيارة لحضور كأس العالم.وأضاف بلاتر انه حضر لكأس العالم بناء على دعوة من موسكو وحصل على التذاكر من روسيا وانه سيغادر سان بطرسبرج بعد حضور مباراة البرازيل وكوستاريكا غدا الجمعة.

ويمضي بلاتر، الذي قاد الفيفا على مدار 17 عاما، فترة إيقاف لست سنوات عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم بداعي ارتكاب تصرفات تخالف ميثاق اخلاقيات المؤسسة التي تعرضت لهزة بسبب فضيحة فساد عالمية عام 2015.


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