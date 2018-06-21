video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 21 يونيو 2018 06:10 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

الكاميرون: مسلحون فى مناطق تتحدث بالانجليزية قتلوا 84 من الشرطة منذ سبتمبر 2017

الخميس، 21 يونيو 2018 04:55 ص
الكاميرون: مسلحون فى مناطق تتحدث بالانجليزية قتلوا 84 من الشرطة منذ سبتمبر 2017 جيش الكاميرون
ياوندى (رويترز)
إضافة تعليق

قالت حكومة الكاميرون، فى تقرير الأربعاء، إن الانفصاليين المسلحين فى المناطق المتحدثة بالإنجليزية، فى البلاد قتلوا 84 جنديا وشرطيا منذ أن بدأ تمردهم فى سبتمبر من العام الماضي.

وتحولت الحركة، التى بدأت سلمية فى أواخر 2016 للمطالبة بتمثيل أكبر للأقلية التى تتحدث الإنجليزية فى البلد الذى يتحدث أغلب سكانه الفرنسية، إلى صراع بعد رد فعل الحكومة العنيف الذى شهد إطلاق الجنود النار على مدنيين من طائرات هليكوبتر وحرق قرى.

وعزز هذا الدعم للبعض فى المناطق المتحدثة بالإنجليزية الذين يريدون إقامة دولة جديدة تحمل اسم أمبازونيا، وعادة ما تشمل الاضطرابات فى الإقليمين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى المنتجين للنفط والكاكاو هجمات كر وفر من المتمردين على الجيش.

وقال التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء فيلمون يانج خلال مؤتمر صحفى فى ياوندى "الإحصاءات حتى 11 يونيو 2018 أظهرت أن 123 هجوما نفذ مما أسفر عن مقتل 84 شخصا بينهم 32 جنديا و42 من شرطة الدرك وسبعة من الشرطة واثنان من حراس السجون وحارس بيئي".

وفى فبراير أبلغ متحدث باسم الجيش رويترز أن الانفصاليين قتلوا 22 جنديا وشرطيا فى الأشهر الخمسة السابقة، ولم تتوفر أرقام عن الخسائر فى صفوف الانفصاليين لكن زعماءهم يقولون إن هناك بعض الخسائر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل 6 مدنيين فى هجوم نسب لبوكو حرام فى شمال الكاميرون

الكاميرون

أخبار الكاميرون

مسلحون

مناطق تتحدث بالانجليزية

قتل 84

الشرطة




لا تفوتك
وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

وزير التموين: المواطن سيشعر بالإصلاح الاقتصادى خلال عام أو عامين (فيديو)

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

مرتضى منصور: اختيارات كوبر نصفها مجاملة للنادى المنافس والنصف الأخر كيد نساء فى الزمالك

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

هيئة النقل العام: مخالفات المرور يتحملها السائقون لإلزامهم بالقواعد

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

ثلاثى "كلبش2" كرارة وبيتر ودويدار فى عمل درامى لرمضان 2019

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

رسميا.. منتخب مصر يودع كأس العالم 2018 بعد خسارة السعودية أمام أوروجواى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة