الكاميرون: مسلحون فى مناطق تتحدث بالانجليزية قتلوا 84 من الشرطة منذ سبتمبر 2017

ياوندى (رويترز)

قالت حكومة الكاميرون، فى تقرير الأربعاء، إن الانفصاليين المسلحين فى المناطق المتحدثة بالإنجليزية، فى البلاد قتلوا 84 جنديا وشرطيا منذ أن بدأ تمردهم فى سبتمبر من العام الماضي.

وتحولت الحركة، التى بدأت سلمية فى أواخر 2016 للمطالبة بتمثيل أكبر للأقلية التى تتحدث الإنجليزية فى البلد الذى يتحدث أغلب سكانه الفرنسية، إلى صراع بعد رد فعل الحكومة العنيف الذى شهد إطلاق الجنود النار على مدنيين من طائرات هليكوبتر وحرق قرى.

وعزز هذا الدعم للبعض فى المناطق المتحدثة بالإنجليزية الذين يريدون إقامة دولة جديدة تحمل اسم أمبازونيا، وعادة ما تشمل الاضطرابات فى الإقليمين الجنوبى الغربى والشمالى الغربى المنتجين للنفط والكاكاو هجمات كر وفر من المتمردين على الجيش.

وقال التقرير الذى قدمه رئيس الوزراء فيلمون يانج خلال مؤتمر صحفى فى ياوندى "الإحصاءات حتى 11 يونيو 2018 أظهرت أن 123 هجوما نفذ مما أسفر عن مقتل 84 شخصا بينهم 32 جنديا و42 من شرطة الدرك وسبعة من الشرطة واثنان من حراس السجون وحارس بيئي".

وفى فبراير أبلغ متحدث باسم الجيش رويترز أن الانفصاليين قتلوا 22 جنديا وشرطيا فى الأشهر الخمسة السابقة، ولم تتوفر أرقام عن الخسائر فى صفوف الانفصاليين لكن زعماءهم يقولون إن هناك بعض الخسائر.