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القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء

الخميس، 21 يونيو 2018 07:50 ص
القوات المسلحة تعلن القضاء على 32 تكفيريا بالعملية سيناء العملية سيناء 2018
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أعلنت القوات المسلحة منذ قليل فى بيانها رقم 24، القضاء علي عدد (32) فردا تكفيريا مسلحا شديدى الخطورة خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم عدد من الأسلحة الآلية والقناصة وكمية من الذخائر وأجهزة اتصال لاسلكية بنطاق شمال ووسط سيناء، والقبض علي عدد (3) اخرين بواسطة الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية والتحفظ علي عدد (4) بندقية الية و (2 ) طبنجة 9 مم و (2 ) عبوة ناسفة معدة للتفجير وكميات من الذخائر و مواد الإعاشة.

كما أعلنت اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر ومخلفات الحروب، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى عثر بداخلها على عدد ( 40 ) جوال يحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة وضبط سيارتين شرق القناة احداهما محملة على ونش عثر بداخلها على عدد ( 20 ) كجم لنبات البانجو المعد للتداول  والاخرى عثر بداخلها على عدد ( 466 ) لفافة لنبات البانجو االمخدر .

كما أسفرت العمليات عن القبض علي عدد (9) من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة وعدد ( 84 ) فرد من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم. 


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ننشر نص البيان 23 للقيادة العامة للقوات المسلحة عن العملية سيناء 2018

القضاء على 8 تكفيريين فى تبادل إطلاق نار مع القوات بالعملية سيناء 2018

القوات المسلحة

العملية سيناء 2018

المتحدث العسكرى

البيان رقم 24 للقوات المسلحة

العملية سيناء

مكافحة الارهاب




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