الغرفة التجارية تتلقى خطابا من مركز بومباى للمشاركة بمعرض مجوهرات

كتب - إسلام سعيد

أرسل مركز معارض بومباى (BEC) بمدينة مومباى فى الهند، خطابا للغرفة التجارية فى القاهرة للمشاركة فى الدورة الخامسة والثلاثين لمعرض المجوهرات الهندى العالمى 35th Edition of India International Jewelry Show ( IIJS) 2018.

وبحسب الخطاب يقام المعرض خلال الفترة من 8 إلى 13 أغسطس المقبل ويضم المعرض قسم لعرض مجموعة من أحدث الماكينات والآلات والمعدات لصناعة الذهب والفضة والأحجار الكريمة وسوف يقام هذا القسم خلال الفترة من 10 إلى 13 أغسطس 2018 بفندق لاليت وفندق ليلا بمومباى الهند.